В Каширской больнице за год провели более 150 операций с проводниковой анестезией

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Более 150 операций с применением проводниковой анестезии провели врачи Каширской больницы в 2023 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Суть метода состоит в том, что врач при помощи аппарата УЗИ получает возможность воздействовать точно на нерв. Как пояснил заведующий хирургическим корпусом Михаил Сизов, этот метод анестезии имеет ряд важных преимуществ.
Он также добавил, что этот метод обезболивания снижает общую нагрузку на организм пациента.
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«Во-первых, проводниковая анестезия действует непосредственно на зону нерва, а не на место введения препарата. Во-вторых, значительно снижается риск побочных эффектов и осложнений, так как врач контролирует область воздействия медикамента. В-третьих, дольше сохраняется эффект обезболивания, что особенно важно в ситуации продолжительного вмешательства», — сказал Сизов.
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Лев Каштанов