Глава Каширы Шувалов сообщил о будущем ремонте Центра детского творчества «Светлячок»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Каширский Центр детского творчества «Светлячок» планируется капитально отремонтировать. Об этом сообщил в ходе рабочего визита в это учреждение глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.
«Здание, в котором располагается «Светлячок, уникально. И для нас важно его состояние. В планах — провести капитальный ремонт здания в 2026 году», — сказал Шувалов.Он добавил, что ремонт планируется организовать в рамках госпрограммы, которую реализует областное министерство культуры и туризма.
«Будем готовить для этого всю необходимую документацию», — подчеркнул глава округа.«Светлячок» является филиалом окружного Центра культурных инициатив. Там действует 11 клубов для людей разных возрастов, проводятся различные занятия для детей и молодёжи, а также для участников проекта «Активное долголетие». Всего занятия в «Светлячке» посещают более 200 человек.
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