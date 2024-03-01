Каширские врачи стали участниками форума по паллиативной медицине

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Врачи Каширской городской больницы приняли участие в работе IX Образовательного паллиативного медицинском форуме, который прошел в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Участниками форума стали заместители главврача Каширской больницы Юлия Сотникова и Татьяна Пономарева, заведующий хирургическим корпусом Михаил Сизов и специалист по льготному лекарственному обеспечению Владимир Тимофеев», — отмечается в сообщении.В ходе форума участники обсудили оказание паллиативной помощи пациентам всех возрастов. Особое внимание было уделено методам снятия боли и облегчению тягостных симптомов. Форум позволил членам медицинского сообщества из Центрального федерального округа обменяться опытом, чтобы наиболее эффективно развивать паллиативную медицину.
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