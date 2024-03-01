Каширские долголеты побывали на экскурсии в Истре

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
14 участников проекта «Активное долголетие» из Каширы съездили на экскурсию в городской округ Истра, сообщает пресс-служба администрации округа Кашира.
«Экскурсанты посетили Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, а также осмотрели экспозицию Ленино-Снегирёвского военно-исторического музея, посвященную памяти погибших, и боям», — говорится в сообщении.«Активное долголетие» предлагает не только экскурсии, но и различные занятия, включая танцы, скандинавскую ходьбу, курсы иностранного языка и компьютерной грамотности, концерты и лекции. Стать участниками проекта могут женщины от 55 лет и старше и мужчины от 60 лет и старше.
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