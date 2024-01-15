Глава Каширы вручил журналистам благодарственные письма

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
С Днём российской печати поздравил журналистов глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. Он отметил важность их работы и вручил благодарственные письма, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Благодаря работе журналистов мы создаем возможность для наших жителей узнавать о том, что происходит в муниципалитете. С гордостью рассказываем о людях нашего округа, о их достижениях. И, конечно же, много говорим о работе окружной администрации, о проблемах и путях их решения», — сказал Михаил Шувалов.
День российской печати отмечается 13 января. Этот праздник был учреждён в 1991 году. Дата была выбрана неслучайно — именно 13 января началось издание первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной по указу Петра I в 1703 году.
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