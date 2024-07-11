В Клину поздравили семьи с детьми, родившимися в День семьи, любви и верности

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Девочка и мальчик появились на свет в этом году в Клинском родильном доме в День семьи, любви и верности — 8 июля, их родителей поздравила глава городского округа Клин Алёна Сокольская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Малышам вручили в подарок демисезонные костюмы-трансформеры от клинского производителя детской одежды — швейной фабрики «Золотой Гусь», — отмечается в сообщении.В администрации добавили, что с начала года в Клинском роддоме появились на свет уже более 730 детей. Отмечается, что это медицинское учреждение уже несколько лет не закрывается на лето, а круглый год работает без перерывов. Сюда приезжают рожать женщины и из других округов — Истры, Солнечногорска, Шаховской, Лотошина, Волоколамска и даже из Тверской области.
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