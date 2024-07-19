В Клину спасатели освободили котёнка, застрявшего под капотом

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса
Котёнка, застрявшего в моторном отсеке легкового автомобиля, спасли работники Мособлпожспаса, инцидент произошёл в подмосковном Клину, сообщает пресс-служба ведомства.
«За помощью к спасателям обратилась местная жительница. Она рассказала, что перед поездкой обнаружила одного котёнка под своей машиной. Она достала его и отдала обратно маме-кошке, живущей во дворе. Однако когда начала движение, то снова услышала мяуканье. Тогда женщина остановилась и позвонила в единую службу экстренных вызовов «Система-112», — говорится в сообщении.Прибывшие на место спасатели обследовали автомобиль и выяснили, что котёнок забрался в узкое отверстие под двигателем и не может вылезти оттуда. Чтобы вызволить пленника, спасатели сняли колесо машины.
Освобождённого котёнка женщина привезла обратно во двор — к его семье.
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