В Клину спасатели освободили котёнка, застрявшего под капотом

Воспитательно-образовательный комплекс «Полёт», включающий школу на 1500 учеников и детсад на 200 мест, возводят в красногорском микрорайоне Павшинская Пойма. Объект будет сдан в эксплуатацию до конца лета — на год раньше, чем планировалось. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.