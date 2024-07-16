Четырём врачам из Клина предоставят жильё по губернаторской программе

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Ведомственное жильё предоставят четырём новым врачам, приехавшим работать в медучреждения городского округа Клин из других регионов России, это стало возможным благодаря губернаторской программе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы уже не первый раз помогаем врачам решить жилищный вопрос в рамках программы губернатора по привлечению специалистов. В 2023 году трём медикам, выбравшим местом работы Клин, предоставили служебное жилье», — отметила глава городского округа Клин Алёна Сокольская.Ходатайство о предоставлении жилья новым врачам направило главе округа руководство окружной больницы. Алёна Сокольская заверила, что это ходатайство будет полностью удовлетворено. Жилплощадь в округе получат приехавшие в Клин из Читы, Липецка и Краснодарского края анестезиолог, онколог, дерматолог и эндокринолог.
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