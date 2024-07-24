В Клину капитально отремонтируют гимназию имени Татищева

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Здание гимназии имени В.Н. Татищева, расположенное на улице Ленина в Клину, ждёт капитальный ремонт, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Трёхэтажное здание, в котором располагается гимназия, было построено в 1975 году, его общая площадь составляет более 5,5 тыс. квадратных метров. Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и провести капитальный ремонт, а также поставить всё оборудование, необходимое для образовательного учреждения», — говорится в сообщении.Работы планируется завершить в 2025 году.
Начальная цена лота составляет 452 миллиона 515 тысяч 737 рублей 87 копеек. Заявки принимаются до 5 августа. Капремонт будет оплачен из бюджета Московской области.
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