Цыгане терроризируют Коркино: народное восстание после зверского убийства таксистки и бездействие властей, что известно

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Вечером 24 октября взор россиян устремился на события в Коркино Челябинской области, где местные жители вышли на народный митинг после жестокого убийства женщины-таксиста представителями цыганской диаспоры. Подробности резонансного события приводит редакция «Радио 1».
Жестокое убийство женщины-таксиста представителями цыганской диаспоры в Коркино
23 октября было обнаружено тело 40-летней Елены Сарафановой с признаками насильственной смерти возле города Коркино. По данным СК, женщину зарезали. Чуть позже в соцсетях появились ориентировки на убийц Елены с фото 16-летнего Мануила и 19-летнего Марселя. Они оказались жителями одного из домов, где проживают представители цыганской диаспоры.
Молодые люди в ходе конфликта с женщиной — водителем такси нанесли ей четыре ножевых ранения и прямо на ходу выбросили ее на обочину. Есть информация о том, что убитую предварительно изнасиловали. После этого преступники покатались на машине и оставили ее в другом районе.
Вскоре автомобиль нашли, полицейские сняли отпечатки пальцев, а подозреваемых объявили в розыск. У женщины остались двое маленьких детей и муж.
Восстание жителей Коркино против цыганской диаспоры
После убийства женщины-таксиста местные жители, потеряв доверие к силовикам, собрались на народный митинг в квартале, где проживают цыгане, после того, как барон заявил, что не выдаст полиции своих и будет судить их по цыганским законам. Мероприятие быстро переросло в беспорядки. Люди подожгли два дома, где жили подозреваемые, перевернули их машины. В свою очередь представители диаспоры применили огнестрельное оружие и стреляли по толпе. Пострадали два человека, один получил ранение в шею.
Полиция задержала порядка 40 активистов митинга, однако вскоре почти всех отпустили, кроме тех, кто поджег дома и занимался порчей имущества. Также в списке задержанных трое цыган. Среди них подозреваемый в убийстве. Задержаны и стрелки, которые вели огонь из дома цыганского барона. Позже стало известно, что задержали самого барона по делу о покушении на убийство двух мужчин.
Устроившие погром жители Коркино обвиняют власти в том, что они ничего не делают, чтобы погасить социальный конфликт с цыганами. По их словам, представители цыганской диаспоры торгуют наркотиками, похищают людей, занимаются воровством, грабежами и хулиганством, и держат весь город в страхе. Люди неоднократно обращались в полицию и к местным властям, однако никаких действий предпринято не было.
Утром 25 октября в СК РФ официально подтвердили, что в Коркино проблема противоправного поведения цыган длительное время беспокоит местных жителей, но не решается.
Распоряжение Бастрыкина
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об убийстве и покушении на убийство жителей Челябинской области в Главное следственное управление СК России.
«Следственными органами СК расследуются уголовные дела об убийстве женщины-таксистки и покушении на убийство жителей города Коркино лицами из цыганской диаспоры. Лица, подозреваемые в совершении убийства женщины и покушении на убийство жителей региона задержаны, в настоящее время с ними проводятся следственные действия», — говорится в сообщении ведомства.
Также глава ведомства поручил дать оценку достаточности принимаемых уполномоченными органами мер по профилактике преступлений среди лиц цыганской диаспоры на территории города.
Бездействие местных властей
События в Коркино стали резонансными. Многие эксперты пишут, что цыганская диаспора тесно взаимодействовала с местными властями, прокуратурой и полицией. В другом случае все противоправные ее действия не остались бы безнаказанными.
Депутат Госдумы Михаил Матвеев считает, что именно бездействие властей привело к убийству таксистки в Коркино.
«Если посмотреть на ретроспективу такого рода волнений в России, то везде прослеживается одна и та же логика, которая привела к массовому выходу людей на улицу — это бездействие властей и правоохранительных органов на протяжении длительного времени, в ходе которого накапливались возмущения местных жителей поведением, безнаказанностью, преступлений определенной группы приезжих», — сказал Матвеев в разговоре с NEWS܂ru.
По его словам, убийство женщины стало последней каплей возмущения людей, а массовые возмущения вспыхнули после того, как преступники остались на свободе и были укрыты цыганским бароном, который не выдал их полиции.
«Это уже знакомая формула, когда цыгане ставятся выше законодательства РФ. Ситуация с этнической преступностью и бездействием в отношении их правоохранителей уже превышает чашу терпения русского народа», — заключил депутат.
Это дело получило слишком широкую огласку, поэтому есть уверенность в том, что убийцы действительно понесут справедливое наказание,а жители города Коркино смогут жить спокойно.
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Элина Позднякова