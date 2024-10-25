Задержанный после стрельбы в Коркино оказался главой цыганской диаспоры

Видео: СУ СК России по Челябинской области
Задержанный в Челябинской области по подозрению в покушении на убийство оказался главой цыганской диаспоры. Об этом источник из правоохранительных органов региона сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее в этот день управление СК РФ по Челябинской области опубликовало в своём Telegram-канале видео задержания 58-летнего жителя Коркино. На кадрах правоохранители входят в трехэтажный кирпичный дом, зачитывают постановление о возбуждении уголовного дела и обстоятельствах совершения преступления. После этого следуют кадры допроса задержанного в Следственном комитете.
Подозреваемый в покушение на убийство 37-летнего и 29-летнего мужчин оказался главой цыганской диаспоры. Он произвёл несколько выстрелов, ранив мужчин, после чего скрылся с места преступления. Это произошло на фоне общественный волнений, связанных с убийством женщины-таксиста.
Накануне в Коркино прошли массовые беспорядки. На улицы города вышли около 150 человек, которые требовали наказать виновных в смерти 40-летней местной жительницы, занимавшейся частным извозом. Её тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили в среду вечером в автомобиле, на котором она подвозила 17-летнего цыгана.
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Около 150 человек вышли на улицы Коркино после убийства цыганом женщины-таксиста
Подозреваемый в покушение на убийство 37-летнего и 29-летнего мужчин оказался главой цыганской диаспоры. Он произвёл несколько выстрелов, ранив мужчин, после чего скрылся с места преступления. Это произошло на фоне общественный волнений, связанных с убийством женщины-таксиста.
Накануне в Коркино прошли массовые беспорядки. На улицы города вышли около 150 человек, которые требовали наказать виновных в смерти 40-летней местной жительницы, занимавшейся частным извозом. Её тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили в среду вечером в автомобиле, на котором она подвозила 17-летнего цыгана.
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Анастасия Чинкова