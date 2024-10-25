Проблема с цыганами в Коркино назревала давно

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Проблема беззаконного поведения цыган в Коркино Челябинской области уже давно беспокоит местных жителей, однако никак не решается. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«После произошедшего убийства жительницы города Коркино в регионе произошёл народный сход. Проблема противоправного поведения цыган, проживающих в городе, длительное время беспокоит местных жителей, но не решается», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что на сегодняшний день люди, подозреваемые в убийстве женщины и покушении на убийство других жителей региона, задержаны. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия.
Напомним, что в среду вечером в припаркованном во дворе автомобиле было обнаружено тело 40-летней женщины, которая работала частным извозчиком. На её теле были обнаружены множественные ножевые ранения. Последним она подвозила подростка-цыгана, который, вероятнее всего, и убил женщину.
Отмечается, что убийство женщины вызвало волнения у жителей Коркино, которые вышли на улицы с требованием наказать виновных. В общей сложности толпа состояла из около 150 человек.
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Элина Позднякова