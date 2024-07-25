Глава Котельников Жигалкин проверил безопасность маршрутов до новой школы

Видео: пресс-служба администрации г. о. Котельники
Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин проверил на безопасность пешеходные маршруты до новой школы на 2 тыс. мест, которая скоро откроется для учеников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Нужно продумать каждую деталь. На выездной администрации ко мне обратилась мама ученика, который будет ходить в эту школу с улицы Новая. Вместе с родителями и учителями проверили безопасность существующих пешеходных маршрутов до новой школы. Особое внимание обратили на состояние тротуаров, разметки, пешеходных переходов, наличие освещения. Основная часть пешеходного пути пролегает рядом с региональными дорогами или пересекает их. Для решения возникших вопросов по этой территории будем работать с Минтрансом и Мосавтодором», – отметил Жигалкин.Он добавил, что часть маршрута, пролегающего по муниципальной земле, также будет обустроена. Необходимо нанести разметку, обновить тротуарную сеть, обеспечить безопасность перехода через железнодорожные пути.
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Лора Луганская