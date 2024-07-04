В Котельниках ликвидировали пять нелегальных торговых точек

К онлайн-услуге по оформлению выплаты на обучающегося на подмосковном госпортале подключили функцию автозаполнения данных, теперь многодетным родителям не придётся самостоятельно вносить информацию о детях, на которых положена выплата, сообщает пресс-служба Мингосупраовления Московской области.