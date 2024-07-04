В Котельниках ликвидировали пять нелегальных торговых точек

Фото: пресс-служба администрации г.о. КОтельники
Пять самовольно возведённых торговых павильонов ликвидировали на территории городского округа Котельники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Павильоны-самострои были выявлены в ходе совместного рейда полиции, сотрудников Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) и администрации округа. В павильонах продавали продукты питания, торговля велась без необходимых разрешительных документов», — говорится в сообщении.По итогам рейда хозяин торговых точек получил от окружной администрации предписание снести нелегальные постройки. Он не стал дожидаться судебного разбирательства и 28 июня приступил к ликвидации объектов.
Отмечается, что всего с начала текущего года на территории округа было ликвидировано 40 нелегальных торговых точек. Борьба с незаконной торговлей в Котельниках продолжается.
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Лев Каштанов