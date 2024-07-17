Насосные станции в ЖК «Белые Росы» в Котельниках достроят к середине сентября

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники
Строительство блочно-модульной канализационной и ливневой насосных станций в ЖК «Белые Росы» в Котельниках планируется завершить к 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Строительство ведётся в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». На данный момент построен приёмный резервуар канализационной насосной станции. Необходимый объём для этого ЖК, включая четыре многоквартирных дома и детсад, составляет 600 кубометров в сутки», – уточнили в администрации.Уже установлен стеклопластиковый резервуар с задвижкой. Планируется монтаж второго стеклопластикого резервуара с насосным оборудованием. Позже канализационную насосную станцию оснастят системой автоматики и устройством наземного павильона.
Существующая ливневая насосная станция представляет собой заглублённый «стакан» без павильона, насосного оборудования, электроснабжения и автоматики. Предполагается установить новое насосное оборудование, станцию автоматического управления и надземный павильон.
Читайте также:
В Котельниках ликвидировали пять нелегальных торговых точек
В Котельниках провели урок тактической медицины для активистов «Движения первых»
В ЖК «Томилино Парк» введены в эксплуатацию два 17-этажных корпуса
Лора Луганская