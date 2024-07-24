Строительная готовность школы на 2 тыс. мест в Котельниках превысила 80%

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники
Школу, рассчитанную на две тысячи учеников, возводят в микрорайоне Парковый городского округа Котельники, в настоящее время строительная готовность объекта составляет свыше 80%. Ход работ контролирует глава округа Сергей Жигалкин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На строительство школы в микрорайоне Парковый выезжаю дважды в неделю. Контролирую каждый шаг и сопровождаю, чтобы День знаний дети нашего города встретили в новом образовательном учреждении», — сказал Сергей Жигалкин.Сейчас на объекте ведутся отделочные работы, а также установка оборудования в пищеблоке и классах. Пришкольную территорию благоустраивают: уже уложено резиновое покрытие для спортивного ядра, рабочие монтируют малые архитектурные формы.
Школа должна быть сдана в эксплуатацию до 1 сентября.
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Лев Каштанов