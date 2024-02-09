Глава Котельников Жигалкин проверил ход строительства школы в микрорайоне Парковый

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники
Школу, рассчитанную на 2 тысячи учеников, возводят в микрорайоне Парковый городского округа Котельники, ход работ проверил глава муниципалитета Сергей Жигалкин, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Все этапы строительства (этого объекта — прим. ред.) держу на личном контроле. Важно, чтобы работы производились качественно, и школа была сдана в срок», — сказал Жигалкин.В настоящее время на объекте монтаж кровли выполнен на 81%. Кладка стен и перегородок сделана на 87%. Введутся работы по отделке технических помещений, монтируется оборудование индивидуального теплового пункта. Кроме того, в здании начали обустраивать фасад и устанавливать оконные блоки. Продолжается монтаж инженерных систем.
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