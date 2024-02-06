В Лобне в конце лета сдадут одну из крупнейших школ Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Лобне ведётся строительство четырёх важных социальных объектов. Там откроют поликлинику и одну из самых больших в Подмосковье школ. Об этом временно исполняющий полномочия главы городского округа Анна Кротова заявила губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Уже в августе в муниципалитете должны ввести школу на 2200 учащихся и детсад на 330 мест в микрорайоне Катюшки. В сентябре введут садик на 100 малышей на ул. Борисова.
Кроме того, до конца года году планируют досрочно сдать поликлинику на 600 мест на ул. Заречной, а в 2025-м – открыть бассейн на ул. Ленина.
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Кроме того, до конца года году планируют досрочно сдать поликлинику на 600 мест на ул. Заречной, а в 2025-м – открыть бассейн на ул. Ленина.
«Главное для нас – это, конечно, школа на 2200 учеников. Она будет одной из крупнейших в Московской области. Уже сейчас её строительная готовность составляет 43%. Она разгрузит большое количество других учебных заведений. Прежде всего, это школы №5, 3 и 8. Благодаря вашей поддержке, Андрей Юрьевич, мы договорились, что СОШ №5 полностью переедет в школу в Катюшках и встанет на капитальный ремонт», – сказала Кротова.Она также передала Воробьёву слова благодарности от лобнинцев за строительство бассейна. В округе его никогда не было. Стройка должна начаться в июне.
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Лора Луганская