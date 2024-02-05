Строители отчитались о ходе возведения школы на 1050 мест в Пушкине

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Школу, рассчитанную на 1050 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Новое Пушкино», в настоящее время степень готовности объекта составляет 50%, сообщает пресс-служба Минжилролитики Московской области.
«Сейчас завершены монолитные работы, внутренняя кладка из газобетона и устройство наружных сетей, построена кровля», — отмечается в сообщении.В настоящее время на объекте ведутся фасадные и отделочные работы, монтируются внутренние инженерные системы, устанавливаются окна.
Объект создаётся за счёт средств застройщика — ГК «Инград» в рамках договора о комплексном развитии территории. Школу должны сдать в эксплуатацию в 2025 году.
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Лев Каштанов