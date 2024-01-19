В подмосковных купелях совершили омовение около 74 тыс человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО
Более 123 тысяч человек уже посетили места для крещенских купаний в Московской области, около 74 тысяч из них окунулись в воду, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Данные предоставлены по состоянию на 7 утра 19 января. Омовения в ряде купелей продолжаются», — уточняется в сообщении.В ведомстве также отметили, что самыми популярными местами омовения стали купели на водопаде «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде, в звенигородском Саввино-Сторожевском монастыре, а также иордань на реке Истра у Новоиерусалимского монастыря.
Всего в Подмосковье оборудовано около 230 купелей, у каждой дежурят спасатели и врачи.
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