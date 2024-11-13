Глава Красногорска Волков поручил отвечать на обращения жителей по отоплению

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
«Волков призвал выстроить коммуникацию на основе опыта, полученного во время недавнего снегопада. В округе идёт подготовка к зимнему сезону, который традиционно ассоциируется с Новым годом. Руководитель муниципалитета поручил дать старт традиционной акции «Ёлка желаний», которая в этом году пройдёт в Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля. Глава отметил, что важно охватить как можно больше детей и исполнить их самые заветные мечты», – говорится в сообщении.Другой темой совещания в Красногорске стала организация мероприятий к 80-летию Победы. Волков поручил создать оргкомитет по их проведению. Он отметил, что уже сейчас нужно готовить событийную программу, которая будет интересна ветеранам, героям современности, молодёжи и всем активным жителям.
Читайте также:
В Красногорске почтили память погибших полицейских
Движение по путепроводу у станции МЦД-2 Аникеевка откроют в декабре
В Красногорске пройдёт русская вечёрка «Кузьминки»