В Красногорске почтили память погибших полицейских

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
В Красногорске сотрудники полиции и ветераны органов внутренних дел почтили память погибших товарищей. Мероприятие прошло у мемориала, возле здания Управления МВД по городскому округу, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В церемонии приняли участие родственники тех, кто до конца остался верен присяге и профессиональному долгу. Собравшиеся отдали дань уважения памяти близких, погибших при исполнении служебных обязанностей. Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу», – говорится в сообщении.Это стало символом вечной памяти о тех, кто отдал свою жизнь, защищая закон и правопорядок.
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Лора Луганская