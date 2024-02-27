В Красногорске стартовало строительство подземного перехода у ЖК «Большое Путилково»

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В красногорском микрорайоне Путилково началось строительство подземного пешеходного перехода. Оно проводится в рамках возведения тоннеля на примыкании Проектируемого проезда №6411 к Путилковскому шоссе, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Переход протяжённостью порядка 40 м. будет располагаться рядом с ЖК «Большое Путилково». Он обеспечит жителям безопасное передвижение через Путилковское шоссе. Завершить строительство планируется в 2025 году», – поделился планами зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.Работы ведутся в рамках II этапа реконструкции шоссе, завершить которую планируется во втором квартале 2025-го. Новый тоннель обеспечит дополнительную связь с Пятницким шоссе и беспрепятственную связь с МКАД на двух уровнях, а также прямой выезд с ул. Сходненской.
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Лора Луганская