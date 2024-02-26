Красногорск присоединился к международной акции «Быть здоровым — это модно»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
ЗОЖ-фестиваль в рамках международной акции «Быть здоровым — это модно» провели на площади перед ДК «Подмосковье» в Красногорске, для связи с другими частниками акции из 38 регионов России, а также из Нигерии, Замбии и Южной Осетии был организован телемост, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Для участников акции на площади были развёрнуты интерактивные зоны. Кроме того, состоялся турнир по кросс-фиту, в котором приняли участи 22 команды из разных регионов России. Лучшим по подтягиванию стал житель Красногорска — 21-летний Степан Сидоров, приз победителю составил 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Завершился праздник массовым обливанием водой на всех площадках акции.
Читайте также:
Волейболистки команды «Заречье-Одинцово» одержали победу в 22 туре чемпионата России
В турнире смешанных единоборств в Мытищах приняли участие 100 спортсменов
Марафон «Лыжня в Лавру» собрал более 600 участников со всей России
Лев Каштанов