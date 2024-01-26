Глава Красногорска Волков поздравил с наступающим праздником блокадницу Ленинграда

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Глава Красногорска Дмитрий Волков вручил жительнице блокадного Ленинграда почетный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«С особым чувством признательности и восхищения вручил жительнице блокадного Ленинграда, многоуважаемой Валентине Ивановне Григорьевой почетный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Тяжелая, горестная судьба, что выпала на плечи совсем маленькой Валентины – пример героизма, силы духа и сплоченности, история испытаний, масштабы которых едва ли можно представить», поделился глава округа.
Стоит отметить, что в Валентина Григорьева во время блокады осталась совсем одна. Ее спасли и забрали в детдом. В Красногорске женщина больше 45 лет трудилась на механическом заводе, работала воспитателем и заведующей детским садом.
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Мира Полтева