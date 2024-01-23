В новый детский госпиталь в Красногорске примут около тысячи врачей

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«У нас будет порядка 400 врачей и 600 человек среднего медперсонала. Мы дорожим врачами и понимаем, насколько важны различные социальные программы, чтобы люди могли планировать своё будущее и не испытывать дискомфорта. Поэтому здесь, в прилегающих микрорайонах, мы запланировали строительство жилья, что позволит нам и дальше привлекать специалистов», – рассказал глава региона.Сейчас с медиками проводятся собеседования, а с февраля начнётся прием в штат. Средний медперсонал пройдет онлайн-обучение современным стандартам работы на базе подмосковных колледжей.
«Центр оснащён самим современным оборудованием, на котором уже учатся работать наши врачи. Мы привлекаем ведущих специалистов страны – лидеров в хирургическом и терапевтическом профиле педиатрии. Сочетание высокого профессионализма и оборудования на уровне лучших мировых стандартов – колоссальный прорыв и в диагностике, и в лечении для области», – рассказала главврач Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.По её словам, сейчас уже набрано порядка 50% врачебного и среднего медицинского персонала. Большое число претендентов находятся на стадии собеседований. Помогают подмосковные колледжи, которые по целевому принципу готовят сотрудников для работы.
«Госпиталь оснащён по современным стандартам. Как только появилось предложение, даже не думал, сразу согласился возглавить отделение. Для меня будет честью работать в этом коллективе. Подбирается команда мечты, я тоже принимаю в этом участие. Работников нужно много, так как койкофонд колоссальный. Для докторов, которые собираются устраиваться в новую клинику, предусмотрено социальное жильё, есть программы по его приобретению», – поделился будущий заведующий отделением хирургической реанимации Павел Фёдоров.Он пригласил на должность заведующего отделением анестезиологии и реанимации своего коллегу Максима Шульженко, с которым раньше работал. Сейчас он трудится врачом-реаниматологом в Москве, но живёт в Красногорске. Добираться до нового места работы врачу будет удобнее.
«Придётся освоить новую аппаратуру, которой у нас не было. На базе больницы предполагается создать симуляционный центр, хотелось бы принять участие в его работе в качестве преподавателя. В свою команду я набрал большое количество врачей и медсестёр из Москвы, Подмосковья и других регионов. Многие интересуются областными программами поддержки врачей, в том числе компенсацией аренды жилья – 20 тыс рублей ежемесячно», – рассказал Шульженко.Ранее Воробьёв объявил, что детский клинический центр им. Леонида Рошаля в Красногорске откроют в начале лета.
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