В Красногорске в этом году откроют школу на 1,5 тыс учеников с детсадом на 200 мест

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Строительство масштабного образовательного центра со школой на полторы тысячи учеников и детским садом, рассчитанным на 200 воспитанников, ведётся микрорайоне Павшинская пойма городского округа Красногорск. Ход работ вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым проверил глава Красногорска Дмитрий Волков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ведём строительство самого крупного в округе воспитательно-образовательного комплекса со школой на 1500 учеников и садиком на 200 детишек, и уже к 1 сентября планируем открыть учреждение для наших юных красногорцев», — отметил Волков.
Кроме того, руководители области и округа проверили ход строительства детского клинического центра имени Рошаля. Сдать в эксплуатацию медицинское учреждение, которое станет флагманом областной педиатрической помощи, планируется уже этим летом.
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Лев Каштанов