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Глава Красногорска Волков проверил ход строительства образовательного комплекса в Нахабине

17 апреля 2024, 10:41
Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Воспитательно-образовательный комплекс, включающий школу на 900 мест детский сад на 150 мест, возводят на территории жилого комплекса «Красногорский» в посёлке Нахабино городского округа Красногорск. Ход строительства проверил глава муниципалитета Дмитрий Волоков, сообщает пресс-служба окружной администрации.


«Вместе с нашими уважаемыми родителями проверили готовность объекта, обсудив соответствие проектным решениям. Уже сейчас видим большой запрос в части наполняемости комплекса, и для каждого из прилегающих микрорайонов – и ЖК «Красногорский», и ЖК «Малина» – он в равной степени является долгожданным и востребованным», — сказал Волков.
В настоящее время строительная готовность четырёхэтажного воспитательно-образовательного комплекса составляет 70%. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется до начала нового учебного года.

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#школа
#детский сад
#нахабино
#дмитрий волков
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В Подмосковье отремонтировали 16 трансформаторных подстанций
17 апреля 2024, 11:30

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

16 трансформаторных подстанций отремонтировали на территории Московской области специалисты компании «Мособлэнерго» с начала года, работы проводятся в рамках программы повышения надёжность энергоснабжения потребителей, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.
«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой ремонтируем, реконструируем и строим энергообъекты. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. (…) Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей», — цитируются в сообщении слова главы министерства Евгения Хромушина.
Всего в 2024 году в Подмосковье планируется заменить оборудование на 117 электроподстанциях. Основной объём работ выполнят летом.

Кроме того, в регионе в этом году реконструируют и построят более 74 километров линий электропередачи, заменят свыше 95 километров проводов ЛЭП, реконструируют и построят 69 подстанций, а также расчистят от деревьев и кустарника более 22 гектаров охранных зон вдоль ЛЭП.

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#минэнерго мо
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#электричество
#московская область
#подмосковье
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Маск заявил, что с нетерпением ждет полета российской многоразовой ракеты
Маск с нетерпением ждет полета российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ»
17 апреля 2024, 11:08

Фото: iStock/Alexyz3d

Американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск в социальной сети X написал, что с нетерпением ждет демонстрации российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ».
«Жду не дождусь», — таким образом Маск прокомментировал публикацию журналиста Эрика Бергера, который написал о том, что «Роскосмос» анонсировал возможность минимум пятидесяти, а то и более ста пусков ракеты «Амур-СПГ».

Напомним, ракета «Амур-СПГ» проектируется с 2020 года. Ее первый пуск может состояться до конца десятилетия.

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4 стартовала с космодрома Байконур. Спутник дистанционного зондирования Земли необходим для ведения высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения земной поверхности.

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#роскосмос
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#ракеты
#маск
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«Оставили ни с чем»: Российские туристы 17 часов сидят в аэропорту Дубая без еды и воды
Российские туристы застряли в аэропорту Дубая без еды и воды из-за непогоды
17 апреля 2024, 10:43

Фото: iStock/Sitikka

Российские туристы застряли в Международном аэропорту Дубая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сообщается, что сотни российских туристов сидят 17-й час без еды, воды и гостиницы. Вылеты в Россию перенесены из-за непогоды.

Оператор «Русский экспресс» в 03:30 предложил бесплатный трансфер до отелей. Однако до сих пор никто не приехал. Кроме того, все гостиницы — за свой счет. Людей в прямом смысле оставили ни с чем.

Рейс FZ 965 Дубай – Москва авиакомпании Flydubai перенесли на сутки. Многие пассажиры остаются в аэропорту с маленькими детьми. Им приходится есть прямо на чемоданах.

«Наконец из самолёта выпустили пассажиров рейса «Уральских авиалиний» Москва – Дубай: накануне он экстренно сел в Абу-Даби. Но теперь люди просто сидят в аэропорту. Кто-то сам уехал на такси, кто-то верно ждёт», — указано в публикации.

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#гостиницы
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#люди
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В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу по оформлению «лесной амнистии»
17 апреля 2024, 10:23

Фото: iStock/artem petro

Услугу «Приведение в соответствие сведений государственного лесного реестра и единого государственного реестра недвижимости» на региональном госпортале оптимизировали: теперь к ней подключён сервис предпроверки, благодаря которому можно узнать о выводе земельного участка из лесного фонда до подачи заявления, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
О том, как работает сервис предпроверки, рассказала глава министерства Надежда Куртяник.

«Пользователю достаточно ввести кадастровый номер участка, и если земля больше не относится к лесному фонду и не имеет пересечений с ним, то появляется сообщение об этом. Таким образом, оформлять услугу уже не требуется», — сказала Куртяник.
Она добавила, что услугой по оформлению «лесной амнистии» на региональном госпортале с момента её запуска в 2018 году воспользовались более 40 тысяч раз. Теперь эта востребованная опция стала ещё удобнее.

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#московская область
#подмосковье
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Парки Подмосковья уже наполовину подготовили к летнему сезону
17 апреля 2024, 10:14

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

План по устранению дефектов, обнаруженных в подмосковных парках после зимнего, уже выполнен более чем на 50%. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Подготовка парков к сезону началась с наступлением марта. С апреля работы по подготовке территорий к лету активизировались. Выявлены дефекты, которые появилась в парках за зиму. Это повреждения дорожек, оборудования детских площадок, скамеек, урн и иных объектов. Из выявленных 12 тысяч дефектов устранено 9,3 тысяч, что составило 76%», – уточнили в ведомстве.
Там уточнили, что в работе остаются 2,7 тыс. дефектов. До 26 апреля планируется устранить все выявленные нарушения.

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#министерство благоустройства мо
#благоустройство
#парки
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#московская область
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Загруженность дорог в Подмосковье утром 17 апреля составила 6 баллов
17 апреля 2024, 09:58

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Общая загруженность автомобильных дорог в Московской области по состоянию на утро среды, 17 апреля, составила шесть баллов, движение в сторону Москвы затруднено на тринадцати шоссе и четырёх федеральных трассах, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные затруднения движения в сторону столицы отмечаются на федеральных трассах М-7 «Волга», М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и М-2 «Крым». Проезд затруднён также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Пятницкое, Волоколамское, Носовихинское, Ленинградское. Можайское, Новорижское, Осташковское, Каширское, Дмитровское, Калужское и Киевское», — говорится в сообщении.
Водителей призывают быть внимательными за рулём, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

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#дороги
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«Ослабеет в самый ответственный момент»: Эксперт предупредил о рисках секса в автомобиле
Сексолог Лычагин: Секс в автомобиле может привести к перелому полового члена
17 апреля 2024, 09:47

Фото: iStock/SundayMorning014

Интимная близость в автомобиле может привести к серьёзным травмам, в том числе и к перелому полового члена.
«Не очень удобное положение и ограниченное пространство увеличивают риски травматизации. В том числе возможен так называемый перелом полового члена», — объяснил врач-уролог, эндокринолог, сексолог Андрей Лычагин в беседе с «Газета.ru».

Эксперт напомнил, что член не является костью, и сломать его невозможно. Однако, тяжёлую травму получить действительно можно, и задорное развлечение в автомобиле для мужчины завершится на больничной койке.

По словам Лычагина, в самый ответственный момент половой орган мужчины может ослабеть из-за стресса. Он не сможет сосредоточиться на процессе и будет отвлекаться на мысли о более удобной позе.

Особенно опасным врач назвал секс во время движения транспорта.

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#секс
#автомобиль
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В Подмосковье открыта регистрация на конкурс «Лидеры строительной отрасли»
17 апреля 2024, 09:35

Фото: iStock/artplus

Продолжается регистрация участников IV Всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли».
Пресс-конференция официального старта регистрации участников конкурса состоялась 7 марта на площадке информационного агентства «ТАСС», сообщила «Радио 1» пресс-служба «Лидеров строительной отрасли».

В конференции приняли участие первый замминистра строительства и ЖКХ Минстроя России Александр Ломакин, представители Ярославской и Вологодской областей, банков-партнёров и оргкомитета конкурса.

Отмечается, что конкурс направлен на тех представителей отрасли, которые уже генерируют идеи и воплощают их в жизнь. Конкурс хорошо зарекомендовал себя, есть реальные результаты в виде реализованных проектов.

В настоящее время продолжается регистрация на участие в первом этапе. Она продлится до 1 июня этого года.

Конкурс пройдёт в четыре этапа. Сначала в дистанционном формате участники регистрируются на мероприятия. Затем с 15 мая по 15 июня проходят онлайн-тестирование лидерских способностей, уровня профессионализма, записывают видеоинтервью. После, с 20 июня по 15 июля, участники проходят образовательные программы от ведущих министерств и ведомств. Здесь они продемонстрируют свои профессиональные навыки в формате социально-экономических игр. Финальный эта пройдёт в очном формате. Наставники проведут семинары для участников, в конкурсанты в составе проектных офисов будут решать бизнес- или социальные задачи. Затем они презентуют и защитят проекты, разработанные в рамках полуфинала.

Финалисты и победители конкурса войдут в состав кадрового резерва строительной отрасли. А проекты победителей будут включены в стратегию развития отрасли.

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#проекты
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«Есть два стула»: Дуров в интервью Карлсону воплотил в жизнь мем о пиках точёных
Дуров в интервью Карлсону сидел на фоне двух стульев из известной шутки
17 апреля 2024, 08:09

Фото: Официальный сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского предпринимателя Павла Дурова на фоне двух необычных стульев.
Видеоролик опубликован на YouTube-канале бывшего ведущего Fox News. За спиной у Дурова стоят два стула из известного мема, который звучит так — «Есть два стула: на одном пики точённые..». При этом интернет-прикол на ролике с интервью воплощён в жизнь в самом натуральном виде.

Что хотел сказать автор этой инсталляцией — доподлинно неизвестно.

Напомним, Карлсон стал горячо любимым в России журналистом в начале февраля. Тогда он приехал в Москву и взял интервью у президента РФ Владимира Путина. Так Карлсон продемонстрировал всему миру реальную российскую позицию, лишённую тени западной пропаганды.

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#такер карлсон
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