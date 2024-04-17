Глава Красногорска Волков проверил ход строительства образовательного комплекса в Нахабине

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Воспитательно-образовательный комплекс, включающий школу на 900 мест детский сад на 150 мест, возводят на территории жилого комплекса «Красногорский» в посёлке Нахабино городского округа Красногорск. Ход строительства проверил глава муниципалитета Дмитрий Волоков, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Вместе с нашими уважаемыми родителями проверили готовность объекта, обсудив соответствие проектным решениям. Уже сейчас видим большой запрос в части наполняемости комплекса, и для каждого из прилегающих микрорайонов – и ЖК «Красногорский», и ЖК «Малина» – он в равной степени является долгожданным и востребованным», — сказал Волков.В настоящее время строительная готовность четырёхэтажного воспитательно-образовательного комплекса составляет 70%. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется до начала нового учебного года.
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