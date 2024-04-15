В Орехово-Зуеве завершают строительство школы на 550 мест

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Общеобразовательную школу, рассчитанную на 550 учеников, возводят на улице Красина в Орехово-Зуеве, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 98%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Сейчас на объекте заканчивают отделочные работы и монтаж внутренних инженерных систем, а также оснащение школы необходимым оборудованием и спортивным инвентарём. На пришкольной территории ведётся озеленение», — говорится в сообщении.Завершить строительство планируется до конца второго квартала текущего.
Общая площадь новой школы составляет более 10 тыс. квадратных метров. В трёхэтажном здании расположены классы, актовый и спортивный залы, библиотека и медпункт. На прилегающей территории предусмотрена зона для спортивных занятий.
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Лев Каштанов