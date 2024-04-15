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В Орехово-Зуеве завершают строительство школы на 550 мест

15 апреля 2024, 14:36
Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Общеобразовательную школу, рассчитанную на 550 учеников, возводят на улице Красина в Орехово-Зуеве, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 98%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Сейчас на объекте заканчивают отделочные работы и монтаж внутренних инженерных систем, а также оснащение школы необходимым оборудованием и спортивным инвентарём. На пришкольной территории ведётся озеленение», — говорится в сообщении.
Завершить строительство планируется до конца второго квартала текущего.



Общая площадь новой школы составляет более 10 тыс. квадратных метров. В трёхэтажном здании расположены классы, актовый и спортивный залы, библиотека и медпункт. На прилегающей территории предусмотрена зона для спортивных занятий.

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#школа
#орехово-зуево
#главгосстройнадзор мо
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​Стало известно, с какими вопросами звонят в подмосковный колл-центр по ветеринарии
15 апреля 2024, 14:33

Фото: Istockphoto / Alina Rosanova

1176 звонков и обращений поступило в единый контакт-центр Минсельхозпрода Подмосковья с 1 по 31 марта. В основном они касались вакцинации, чипирования, записи на приём к специалистам и лечения животных, рассказали в пресс-службе министерства.
«Контакт-центр работает с 2019 года как оперативный инструмент реагирования на запросы владельцев домашних животных и жителей региона по вопросам ветеринарии. Каждый может получить консультацию специалиста, оставить пожелание или жалобу. Большая часть звонков и обращений посвящена вопросам регистрации в Федеральных программах по системе «Меркурий» и «Цербер», – сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
По его словам, более 200 граждан интересовались вакцинацией и чипированием питомцев, а порядка 15% всех звонков касалась режима работы ветеринарных служб и контактных телефонов. Многие жители задавали вопросы о перевозке животных за пределы страны и по России, о том, какие документы для этого нужны.

В министерстве напомнили телефон единого контакт-центра ветслужбы Подмосковья: 7(495) 668-01-25. Звонить можно ежедневно с 9 до 21 часа.

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#животные
#московская область
#подмосковье
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В Московской области в I квартале на кадастровый учёт поставили 62 дома
15 апреля 2024, 14:11

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В Подмосковье за март этого года на кадастровый учет поставили 11 жилых домов. Это стало возможным благодаря совместной работе Минжилполитики и Управления Росреестра по Московской области, сообщили в пресс-службе министерства.
«Общая площадь жилого фонда, поставленного на государственный кадастровый учет в марте, превышает 320 тыс. кв. метров. Это позволило обеспечить жильём более 3,5 тыс. подмосковных семей», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, за I квартал 2024 года на кадастровый учёт в Московской области поставили 62 многоквартирных дома, куда въедут 22,5 тыс семей.

Постановка на кадастровый учёт позволяет гражданам зарегистрировать право собственности на жильё, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в сады и школы, прикрепиться к поликлинике, осуществлять другие юридические действия.

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#подмосковье
#московская область
#строительство
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Врачи объяснили, почему стоит отказаться от туалетной бумаги
Онколог Масленников: пользование дешевой туалетной бумагой провоцирует трещины
15 апреля 2024, 14:02

Фото: iStock/ShutterOK

Использованием туалетной бумаги может стать причиной проблем со здоровьем. Об этом рассказал колопроктолог, онколог Дмитрий Масленников в беседе с изданием «Доктор Питер».
По его словам, туалетная бумага может раздражать кожу и провоцировать возникновение микротравм. При недостаточном очищении они могут приводить к развитию инфекционных и воспалительных процессов.

Онколог обратил внимание на присутствие в туалетной бумаге красителей, отдушек и ароматизаторов, которые также вредны для здоровья. Некачественный продукт может вызвать раздражение слизистой. Кроме того, Масленников назвал туалетную бумагу одним из факторов риска развития геморроя.

Масленников призвал не пользоваться туалетной бумагой, если геморрой уже перешел в стадию обострения.

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#хирург
#здоровье
#общество
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В Подмосковье проведут горячую линию по земельному надзору
15 апреля 2024, 13:41

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Горячую линию, посвящённую вопросам земельного надзора, проведёт областное управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) в среду, 17 апреля, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
«По телефону горячей линии жители Московской области смогут узнать о порядке информирования о нарушении земельного законодательства, а также о том, какие санкции грозят нарушителю и как избежать штрафов», — говорится в сообщении.
Горячая линия будет проводится с 11:00 до 13:00 по телефону 7-495-223-45-41. Звонящих проконсультируют государственные земельные инспекторы.

Отмечается, что за первый квартал текущего года инспекторы подмосковного Росреестра провели более 1,2 тыс. профилактических мероприятий, в том числе 641 консультацию по земельному законодательству, 352 профилактических визита и выдали 219 предостережений о недопустимости нарушений.

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#росреестр мо
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#московская область
#подмосковье
#минимущества
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Врачи оставили Куклачева в реанимации
Врачи приняли решение оставить народного артиста РСФСР Юрия Куклачева в палате реанимации
15 апреля 2024, 13:16

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Врачи оставили народного артиста РСФСР Юрия Куклачева в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Театра кошек Юрия Куклачева Ольга Кардокене.

«Врачи пока оставили Юрия Дмитриевича в палате реанимации, но состояние стабильное», — сказала она.

Отмечается, что в пятницу артист во время выступления в своем эстрадно-цирковом шоу «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни» почувствовал себя плохо. Врачи увезли его в больницу. Юрию Куклачеву сделали операцию. Дрессировщику было установлено на сердце пять стентов. Во время оперативного вмешательства он находился в сознании.

12 апреля артисту исполнилось 75 лет.

Напомним, что в 1990 году мэрия Москвы передала Куклачёву здание бывшего кинотеатра «Призыв». Артист открыл свой частный театр кошек. Его театр был единственным подобным заведением в мире, поскольку кошки считаются животными, которые очень трудно поддаются дрессировке. В 2005 году «Театр кошек Куклачёва» приобрёл статус государственного.

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#артист
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Названы сферы, в которых мигрантам запретили работать в Новосибирской области
15 апреля 2024, 13:01

Фото: istockphoto/vichinterlang

Мигрантам запретили работать в двух сферах в Новосибирской области, пишет NGS.RU.
Постановление губернатора региона Андрея Травникова об ограничении права работы мигрантам в торговле и сфере частного извоза опубликовано на сайте областного правительства.

Согласно документу, иностранным гражданам, которые имеют патент на работу в РФ, запрещается торговать напитками и сигаретами. Также им нельзя работать в такси и транспортных средствах, арендованных с водителем.

В течение двух месяцев городские работающие предприятия должны привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.

Ранее в Самарской области трудящимся по патенту мигрантам запретили работать в общественном транспорте, такси и сфере образования, а в Якутии — в сфере грузоперевозок.

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#мигранты
#новосибирская область
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В подмосковных парках за неделю побывали более 2,2 млн человек
15 апреля 2024, 13:01

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Свыше 2,2 млн посетителей приняли парки Московской области за минувшую неделю, это на 566 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
«Подмосковные парки на прошлой неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — подчеркнул глава министерства Михаил Хайкин.
Он добавил, что всего на территории Московской области расположено 194 парка культуры и отдыха. В будние дни их общая посещаемость составляла от 239 до 365 тысяч человек, в выходные число посетителей составило 690 тысяч человек.

Самым посещаемым по итогам неделю оказался балашихинский парк «Пехорка», который принял 102 тысячи гостей. На втором месте Центральный парк в Пушкине с 66 тысячами посетителей. Третье место занял парк имени Льва Толстого в Химках — там за неделю побывали 64 тысячи человек.

Четвёртое место досталось парку Мира в Мытищах (62 тысячи посетителей), а замыкает недельный топ-5 популярности подмосковных парков Сестрорецкий парк в Клину, который посетили 49 тысяч человек.

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#парки
#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
#московская область
#подмосковье
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На дорогу в Наро-Фоминском округе упало дерево
15 апреля 2024, 12:44

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Дерево упало на автомобильную дорогу у деревни Литвиново Наро-Фоминского городского округа, от опасного препятствия проезжую часть освободили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Информация об упавшем на дорогу дереве поступила в службу экстренных вызовов «Система-112» около двух часов ночи. О происшествии сообщил очевидец», — говорится в сообщении.
По вызову немедленно выехали работники Мособлпожспаса. Они огородили место происшествия и осветили его при помощи специального комплекса, так как на этом участке дороги не было уличного освещения. При помощи бензопилы спасатели распилили упавшее дерево и убрали его части с дороги. После этого свободный проезд был полностью восстановлен.

В результате происшествия никто не пострадал.

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#спасатели
#дерево
#мособлпожспас
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В Подмосковье проведут конкурс профессионального мастерства «Строймастер»
15 апреля 2024, 12:26

Фото: iStock/Iryna Melnyk

Ежегодный конкурс профессионального мастерства «Строймастер» стартует в стране, региональный этап в Подмосковье запланирован на конец мая, сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ России.
«Конкурс будет проводиться в четырёх номинациях: «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», «Лучший каменщик», «Лучший сварщик» и «Лучший штукатур», — говорится в сообщении.
Всего региональные этапы конкурса будут проходить в этом году в 46 регионах России, все они завершатся к 31 мая. С 3 по 20 июня будут определены победители в регионах. Они поборются за звание лучшего в финале конкурса, который состоится в Москве в преддверии Дня строителя — с 5 по 9 августа.

Конкурс «Строймастер» проводится уже 14 лет, за это время его участниками стали более 12 тысяч человек. Конкурс направлен на повышение престижа строительных профессий.

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