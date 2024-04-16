В Подмосковье в этом году построят 13 ФАПов

Фото: iStock/megaflopp
13 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) планируется построить в текущем году на территории восьми городских округов Подмосковья, сообщает пресс-служба Московской областной Думы.
«В этом году в Московской области запланировано строительство 13 ФАПов, на эти цели предусмотрено более 850 миллионов рублей», — рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.Он подчеркнул важность организации медицинского обслуживания сельского населения на высоком уровне, для достижения этих целей ФАПы в регионе размещаются в функциональных модульных зданиях, оснащаются современной техникой и обеспечиваются квалифицированными кадрами.
В текущем году три ФАПа планируется построить на территории городского округа Егорьевск — в деревнях Колычево и Поповская, а также в селе Лелечи. Ещё три ФАПа появятся в округе Шаховская — в деревнях Дубранивка и Дор и в селе Ивашково. Два ФАПа запланированы в Волоколамском округе — деревне Ботово и селе Спасс.
Кроме того, ФАПы построят в микрорайоне Берёзки солнечногорского посёлка Жуково, в деревне Назарьево Павлово-Посадского округа, в шатурском посёлке Пустоши, одинцовском посёлки Дубки и в деревне Мисирево городского округа Клин.
Читайте также:
На портале «Паллиативная помощь Подмосковья» появилось ещё пять онлайн-услуг
Психолог Лыков рассказал, как помочь ребёнку преодолеть стресс
Эндокринолог назвала самые вредные для человека продукты
Лев Каштанов