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В Подмосковье в этом году построят 13 ФАПов

16 апреля 2024, 11:30
Фото: iStock/megaflopp

Фото: iStock/megaflopp

13 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) планируется построить в текущем году на территории восьми городских округов Подмосковья, сообщает пресс-служба Московской областной Думы.
«В этом году в Московской области запланировано строительство 13 ФАПов, на эти цели предусмотрено более 850 миллионов рублей», — рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Он подчеркнул важность организации медицинского обслуживания сельского населения на высоком уровне, для достижения этих целей ФАПы в регионе размещаются в функциональных модульных зданиях, оснащаются современной техникой и обеспечиваются квалифицированными кадрами.



В текущем году три ФАПа планируется построить на территории городского округа Егорьевск — в деревнях Колычево и Поповская, а также в селе Лелечи. Ещё три ФАПа появятся в округе Шаховская — в деревнях Дубранивка и Дор и в селе Ивашково. Два ФАПа запланированы в Волоколамском округе — деревне Ботово и селе Спасс.

Кроме того, ФАПы построят в микрорайоне Берёзки солнечногорского посёлка Жуково, в деревне Назарьево Павлово-Посадского округа, в шатурском посёлке Пустоши, одинцовском посёлки Дубки и в деревне Мисирево городского округа Клин.

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В Подмосковье с начала года расширенный неонатальный скрининг прошли 17 тыс. младенцев
16 апреля 2024, 12:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Уже 17 тысяч новорождённых прошли расширенный неонатальный скрининг в Московской области с начала текущего года, анализ выявил более 20 случаев патологий, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Неонатальный скрининг — это анализ на наличие генетических заболеваний у новорождённых. В прошлом году в Московской области исследования в рамках этого скрининга расширили до 36 патологий.

«С начала года 17 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг. Нашим врачам удалось выявить у 24 детей генетические заболевания на ранней стадии, что позволило вовремя начать лечение», — отметила первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.
Неонатальный скрининг проводится в первые три дня жизни младенца, для анализа берут кровь из пятки. Если скрининг показывает какое-то отклонение от нормы, с родителями связывается медик и разъясняет, как надо действовать.

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#анализы
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
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На портале «Паллиативная помощь Подмосковья» появилось ещё пять онлайн-услуг
16 апреля 2024, 11:11

Фото: iStock/sasirin pamai

Ещё пять услуг стали доступны пользователям интернет-портала «Паллиативная помощь Подмосковья», включая возможность самостоятельно записаться на приём в кабинет паллиативной помощи и подать заявление на получение медицинского ухода, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«На портале стали доступны такие опции, как «Самозапись к врачу», оформление заявок на получение паллиативного статуса, обезболивание, сестринский уход и выдачу медоборудования для использования на дому», — отметила глава координационного центра паллиативной медицинской помощи региона Анна Шестакова.
Она также рассказала, что на портале появился раздел «Аптечные сети». С его помощью пациент может узнать, в каких аптеках есть нужное ему лекарство. Для этого достаточно ввести в специальную строку адрес пациента или район, по запросу будет сформирован список подходящих аптек с адресами, графиком работы и телефонами.

Отмечается, что ранее через портал предоставлялись две онлайн-услуги: вызов патронажной службы и подача заявки на госпитализацию.

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Психолог Лыков рассказал, как помочь ребёнку преодолеть стресс
16 апреля 2024, 10:39

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Стресс у ребёнка может быть вызван негативными переживаниями или высокими физическими нагрузками. О том, как понять, что ребёнок находится в состоянии стресса, и как ему помочь, рассказал клинический психолог, старший преподаватель НИКИ детства Евгений Лыков, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Психолог объяснил, что стресс может помочь преодолеть трудность, так как активизирует интеллектуальные и физические ресурсы. Такой вид стресса называют «эустресс». Однако если этот период «повышенной боевой готовности» затягивается, он физически и психически истощает человека и превращается в дистресс.

«У ребенка дистресс могут спровоцировать избыточные физические нагрузки или тревоги и переживания по поводу школьной успеваемости, отношений в семье и прочего», — сказал Лыков.
Он добавил, что вероятность дистресса возрастает из-за переезда, смены школы и пр. Для того, чтобы помочь своему ребёнку, сначала необходимо понять, что он нуждается в помощи. Для того, чтобы выявить дистресс, нужно понаблюдать за настроением ребёнка, а также за уровнем его открытости и интенсивности контакта с родителями, сравнить ситуацию с тем, что было неделю, месяц назад.

«Если ребенок меньше рассказывает о происходящем в школе, о своих переживаниях, становится закрыт – это сигнал о том, что его тело и психика уходят в режим «экономии энергии», — пояснил психолог.
В этом случае нужно стать союзником своего ребёнка, обсудить с ним варианты решения возникших сложностей, а если ситуацию не изменить — дать ребёнку понять, что он не одинок и может рассчитывать на вашу помощь.

«Если вы видите, что ребёнок долго не в настроении, можно сказать: «Я вижу, что что-то происходит и беспокоюсь. Могу я чем-то помочь тебе? Если захочешь обсудить, я буду рядом». Такой подход покажет ребёнку, что его чувства важны», — отметил Лыков.
Он также добавил, что необходимо отмечать достижения ребёнка и хвалить за них, обращать его внимание позитивное. А в кризисных ситуациях стоит обратиться за помощью к специалистам.

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#стресс
#ребёнок
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#минздрав мо
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Эндокринолог назвала самые вредные для человека продукты
Врач Кущетерова назвала вредные продукты, которые стоит исключить из рациона
16 апреля 2024, 04:59

Фото: istock / Tamara Chuchkova

Эндокринолог Амина Кущетерова призвала сократить употребление продуктов с большим содержанием добавленного сахара, насыщенных жиров и соли. В разговоре с РИА Новости эксперт также порекомендовала избегать спиртных напитков и табака для поддержания здоровья.
«При неконтролируемом употреблении определенных продуктов возрастает риск развития заболеваний и ухудшение качества жизни», — отметила Кущетерова.
Врач пояснила, что нужно по максимуму снизить употребление кондитерских изделий, газировки, сиропов, мёда и фруктовых соков. Также, как утверждает эндокринолог, необходимо меньше есть соли. Рекомендуемое потребление для взрослого человека — пять грамм в сутки.

«Доказано, что употребление большого количества обработанного красного мяса (сосиски, колбасы, ветчина, мясные консервы) увеличивает риски развития рака кишечника. Рекомендуется максимально ограничить эти продукты в своем рационе», — добавила специалист.
Помимо этого, алкоголь негативно влияет на состояние печени, поджелудочной железы и весь организм в целом.

Поэтому исключение вышеназванных продуктов из рациона необходимо для поддержания высокого качества здоровья, подытожила Кущетерова.

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Врач Тимощенко заявила об опасности онемения рук и ног после сна
15 апреля 2024, 22:30

Фото: iStock/Daria Kulkova

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что онемение рук и ног после пробуждения может говорить об атеросклерозе сосудов верхней конечности.
«У здорового человека онемение рук возможно, если спать в неудобной позе. Ещё одной причиной является туннельный синдром, когда сдавливается срединный нерв на уровне запястья. Схожие механизмы развития онемения рук при сдавлении на уровне локтевого сустава. Подтвердить это позволяет ЭМГ, функциональное исследование проводящей функции нервов», — отметила в беседе с NEWS.ru Тимощенко.

Помимо этого, подобные состояния могут говорить о диабетической полинейропатии, сосудистых нарушениях, облитерирующем атеросклерозе, варикозной болезни и т. д. При наблюдении у себя подобным симптомов врач рекомендовала обращаться к специалисту.

Ранее невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева заявляла, что ночные кошмары могут снится в силу самых различных факторов, среди которых переживания и стресс.

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#сон
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Озвучен самый эффективный способ уничтожения всех паразитов в любом мясе
Нутрициолог Гусакова рекомендовала заморозить мясо на неделю
15 апреля 2024, 22:20

Фото: iStock/Qwart

Нутрициолог Вероника Гусакова заявила, что уничтожить паразитов в любом виде мяса можно с помощью заморозки продукта на неделю.
«Один из самых надежных способов — это термическая обработка мяса. Например, для мяса говядины, свинины и ягнятины рекомендуется довести температуру внутри мяса до 63-71°C, а для птицы — до 74°C. При этой температуре 99% паразитов будут уничтожены», — пояснила в беседе с NEWS.ru специалист.

Кроме этого, паразитов, по её словам, может уничтожить маринование.

В этой связи Гусакова посоветовала приобретать мясо лишь у проверенных производителей, хранить его в морозилке, а также использовать для его разделки отдельные чистые кухонные приборы.

Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина заявила о полезных свойствах черемши, отметив, что растение ценно для иммунитета и сосудов.

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Названы неожиданные факторы, ухудшающие зрение
Врач Сагоненко: Зрение снижают неправильное питание и курение
15 апреля 2024, 21:56

Фото: iStock/Inside Creative House

Врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко заявил, что среди факторов, снижающих зрение, неправильное питание и курение.
«Если в пище не содержится достаточного количества таких элементов, как лютеин, зеаксантин, омега-3 жирных кислот, это сильно увеличивает риск развития возрастного поражения центра сетчатки и потере центрального зрения. Для профилактики нужно есть «цветные продукты», а также жирную холодноводную рыбу», – пояснил в беседе с Газета.ру врач.

Никотин же, добавил Сагоненко, повреждает сосуды сетчатки глаза.

Кроме этого, по его словам, недостаток естественного солнечного света также повышает риски развития близорукости. Плохо влияет на зрение и частое трение глаз.

Ранее врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург, к.м.н. Светлана Миргородская заявляла, что к продуктам, полезным для глаз, относятся грибы, креветки, а также морская рыба.

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#снижение
#офтальмолог
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В Щёлкове прооперировали новорождённого с огромной лимфангиомой
15 апреля 2024, 18:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Щёлковского перинатального центра прооперировали новорождённого с 25-сантиметровой лимфангиомой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В центр поступила 23-летняя беременная женщина. После кесарева сечения родился мальчик весом 3,3 кг и ростом 49 см. Однако ещё на стадии внутриутробного развития у него выявили лимфангиому передней брюшной стенки. Это доброкачественная опухоль из множества кист разного размера, развивающаяся из лимфатических сосудов. Такое образование сопровождается косметическими нарушениями. Оно также может увеличиться и привести к сдавливанию окружающих тканей и органов.
«Если лимфангиома больших размеров, проводится операция, в ходе которой удаляется всё образование. Вмешательство прошло успешно, было полностью удалено образование размером 25 на 16 сантиметров. Послеоперационный период протекал без особенностей», – рассказала заведующая отделением хирургии новорожденных Лилия Швец.
Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо и уже выписан домой. Проведённая операция в дальнейшем не скажется на качестве его жизни.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

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#минздрав мо
#здравоохранение
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Подмосковный травматолог Григорьев рассказал, без чего ребёнку нельзя кататься на велосипеде
15 апреля 2024, 17:47

Фото: Istockphoto / evgenyatamanenko

В весенне-летний период дети начинают больше играть на улице, больше двигаться и рисковать. Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал, что должны знать родители о безопасном катании на велосипеде.
«Родителям перед велопрогулкой стоит убедиться в том, что ребёнок надел шлем, перчатки и светоотражающую одежду, а наушники оставил дома. Расскажите ему, что руль необходимо держать крепко, двумя руками, а езда без рук приводит к травмам. Регулярно повторяйте с ребёнком правила дорожного движения», – сказал Григорьев, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
По его словам, запретить детям познавать мир невозможно. И дело родителей – подстраховать, предупредить трагедию.
«Существуют сезонные особенности травматизма. В весенне-летний период это травмы, полученные на улице, во время катания на велосипедах, роликах, самокатах. В этот период детский травматизм повышается до 20%», – добавил Григорьев.
Врач ещё раз напомнил, что травму проще предупредить, чем потом лечить.

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