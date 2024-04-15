В Московской области в I квартале на кадастровый учёт поставили 62 дома

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
В Подмосковье за март этого года на кадастровый учет поставили 11 жилых домов. Это стало возможным благодаря совместной работе Минжилполитики и Управления Росреестра по Московской области, сообщили в пресс-службе министерства.
«Общая площадь жилого фонда, поставленного на государственный кадастровый учет в марте, превышает 320 тыс. кв. метров. Это позволило обеспечить жильём более 3,5 тыс. подмосковных семей», – говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, за I квартал 2024 года на кадастровый учёт в Московской области поставили 62 многоквартирных дома, куда въедут 22,5 тыс семей.
Постановка на кадастровый учёт позволяет гражданам зарегистрировать право собственности на жильё, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в сады и школы, прикрепиться к поликлинике, осуществлять другие юридические действия.
Читайте также:
Строительная готовность дома для переселенцев в Ликино-Дулёве достигла 87%
В ЖК «Мытищи-Сити» построят два жилых корпуса
В Сергиевом Посадске продолжают строить дома под расселение
Лора Луганская