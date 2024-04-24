Глава Красногорска Волков проверил ход строительства путепровода в Аникеевке

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Строительство путепровода ведётся у железнодорожной станции Аникеевка в городском округе Красногорск, ход работ проверил глава округа Дмитрий Волков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Закладывая основы комфорта в части развития МЦД-2, важно сформировать доступное транспортное сообщение, и в этом заключается основное назначение путепровода: соединить прилегающие микрорайоны», — заявил Волков.В настоящее время строительная готовность путепровода составляет 55 процентов. Рабочие устанавливают опоры и монтируют пролётные строения. Кроме того, внимание уделяется благоустройству территории. На объекте работают более 70 человек.
Согласно проекту, длина путепровода составит 410 метров, а общая протяжённость развязки — 1400 метров. Открыть движение по новому путепроводу планируется до конца года.
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Лев Каштанов