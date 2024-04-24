На реконструируемом участке Краснополянского шоссе в Лобне начали укладку асфальта

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Укладка асфальта началась на участке Краснополянского шоссе в Лобне в рамках строительства транспортной развязки на Рогачевском шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас строители начали укладывать асфальтовое покрытие на реконструируемом участке Краснополянского шоссе на примыкании к Рогачевскому шоссе. Затем, в конце мая т, планируется приступить к реконструкции участка Рогачевского шоссе», — отметил глава министерства Алексей Гержик.Он добавил, что параллельно продолжается установка шумозащитных экранов и устройство ливневой канализации.
Новая развязка, входящая в большой дорожный проект по строительству Северного обхода Лобни, обеспечит дополнительную связь южных и западных микрорайонов города, разгрузит Краснополянское шоссе и сократит время выезда из Лобни примерно на десять минут.
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