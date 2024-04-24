В двух округах Подмосковья ликвидировали за неделю около тысячи дорожных ям

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Около тысяч дефектов асфальтового покрытия устранили за неделю на дорогах округах Орехово-Зуевский и Егорьевск, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В министерстве подчеркнули, что ямочный ремонт ведётся во всех округах Московской области. После перехода на летнее содержание дорог для этого вида работ используется горячая асфальтобетонная смесь.«В Орехово-Зуевском округе ямы ликвидировали на дорогах в деревнях Степановка, Сенькино и Давыдово, а также в городе Куровское на улицах Лесная и Советская. В округе Егорьевск дорожные ямы устранили в деревнях Орлы, Малая Ильинка и Михали, а также в городе Егорьевск на улицах Профсоюзная. Антипова и Рязанская», — говорится в сообщении.
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Лев Каштанов