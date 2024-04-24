Назван срок завершения строительства дороги к новой детской больнице в Красногорске

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Запустить движение на подъездной дороге к новой детской областной больнице им. Рошаля в Красногорске рассчитывают в середине мая. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«Сейчас строители укладывают асфальтовое покрытие и устанавливают бордюрный камень. Затем они приступят к укладке асфальта на парковочном пространстве, нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков. Открыть движение по автодороге планируется в середине мая 2024 года», – сказал зампред правительства – министра транспорта Подмосковья Алексей Гержик, слова которого приводят в пресс-службе.Там уточнили, что подъезд будет построен в составе существующей автодороги, соединяющей ул. Речную и московский район Митино. Протяжённость двухполосной подъездной дороги составит 0,4 км. Она обеспечит транспортную доступность больницы в стороны Москвы и Московской области.
Ранее сообщалось, что в строящуюся областную детскую больницу им. Л.М. Рошаля начали поставлять медицинское оборудование. Строительство объекта планируют завершить в декабре 2026 года.
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Лора Луганская