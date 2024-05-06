Глава Красногорска Волков проверил ход строительства школы в Павшинской Пойме

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят на Центральной улице в красногорском микрорайоне Павшинская Пойма, ход строительства проверил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В настоящее время строительная готовность объекта составляет 7,5%, при этом работы активно ведутся.
Сейчас вырыта большая часть котлована под фундамент школы, ведётся перекладка канализационных сетей, армирование и бетонирование плит. Весь объём монолитных работ планируется завершить в текущем году и до холодов закрыть тепловой контур, чтобы зимой заняться отделкой помещений.
Дмитрий Волков отметил высокую потребность жителей в новой школе и заверил, что будет лично контролировать строительство.
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«В целом видим хорошие темпы сейчас организации, с родителями обсудили и попросил жителей дополнительно контролировать (строительство — прим. ред.). Спасибо им большое за те сигналы, которые они дают. Нам важно, чтобы к 1 сентября 2025 года эта школа открыла свои двери», — сказал Волков.
Сейчас вырыта большая часть котлована под фундамент школы, ведётся перекладка канализационных сетей, армирование и бетонирование плит. Весь объём монолитных работ планируется завершить в текущем году и до холодов закрыть тепловой контур, чтобы зимой заняться отделкой помещений.
Дмитрий Волков отметил высокую потребность жителей в новой школе и заверил, что будет лично контролировать строительство.
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Лев Каштанов