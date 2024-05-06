В Люберцах построили дом более чем на тысячу квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
26-этажная новостройка на 1094 квартиры в жилом комплексе «Облака 2.0» в Люберцах получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь нового монолитно-кирпичного корпуса №2 составляет свыше 4 тысяч квадратных метров, там размещается 1094 квартиры свободной планировки — от студий до трёхкомнатных. На нулевом этаже обустроена парковка и кладовые для хранения вещей», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что ЖК «Облака 2.0» находится в центре города Люберцы. Там уже построен и введён в эксплуатацию детский сад на 170 воспитанников. Проектом также предусмотрен закрытый от машин благоустроенный двор со спортивными и детскими площадками и зонами отдыха.
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