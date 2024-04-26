В Подмосковье предложили продлить срок постановления о выдачи разрешений на строительство

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора Московского области
В Московской области предложили продлить срок действия Постановления Правительства РФ 353 в части положения о разрешительной деятельности.
Изменения по инициативе Главгосстройнадзора в постановление Правительства региона вступили в силу.
Стоит отметить, что принятые изменения были направлены на оптимизацию и упрощение процедуры выдачи разрешительной документации в строительстве.
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«Московская область, основываясь на ПП РФ 353, выстроила эффективную модель управления разрешительной деятельностью и упрощения процедур в строительстве. Многие другие регионы также построили на этом базисе свою работу с учетом региональных особенностей и специфики. Мы предлагаем продлить до 2030 года срок действия нормы Постановления Правительства РФ, отвечающей за предоставление права регионам устанавливать такие особенности» — подчеркнул министр Главгосстройназдора Московской области Артур Гарибян.
Стоит отметить, что принятые изменения были направлены на оптимизацию и упрощение процедуры выдачи разрешительной документации в строительстве.
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Мира Полтева