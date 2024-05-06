Названа степень строительной готовности школы на 1,1 тыс. мест в Ленинском округе

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Горки Парк» рядом с посёлком Коробово Ленинского городского округа, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 48%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Сейчас строители закончили монолитные работы и приступили к отделочным и обустройству фасада. Кладка стен готова на 75%, кровля — на 50%. Выполнено также около 50% работ по устройству наружных инженерных сетей и около 40% — по устройству внутренних. Ведётся установка окон и витражей. На стройке работают 114 человек, задействовано пять единиц техники», — говорится в сообщении.В трёхэтажной школе общей площадью 13.7 тыс. квадратных метров предусмотрены универсальные и специализированные классы, мастерские по обработке дерева, металла и ткани, кружковые, кабинеты для групп продленного дня, три спортзала, актовый зал, библиотека, медпункт и кабинеты логопеда и психолога.
На пришкольной территории оборудуют площадки для спорта и отдыха.
Школу возводит застройщик на внебюджетные средства в рамках договора о комплексном развитии территории. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале текущего года.
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Лев Каштанов