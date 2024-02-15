Глава Красногорска Волков провёл приём жителей в микрорайоне Южный

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
«Наряду с вопросами, отрадно получить обратную связь по тем проектам, которые уже удалось реализовать при непосредственной инициативе жителей. Это и сквер возле стадиона «Машиностроитель», и расширение улицы Заводской с обустройством тротуара», — отметил Дмитрий Волков.
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