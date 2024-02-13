В Красногорске проведут финальный этап чемпионата России по спидвею

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Заключительный, шестой, этап чемпионата России по мотогонкам на льду пройдёт 17 и 18 февраля в Красногорске на стадионе «Зоркий», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Титул лучшего гонщика личного чемпионата страны оспорят лидеры сезона – Никита Богданов, Динар Валеев и Дмитрий Солянников.
«С 1995 года на стадионе в Красногорске традиционно проводились международные соревнования по спидвею. Трек стадиона входит в число лучших в мире. Спидвей – зрелищный, но травмоопасный вид спорта. Гонщик на прямой дистанции достигает скорости 140 км/ч. Поэтому по периметру трека сформирован снежный вал, который закроют тюки из сена, чтобы избежать серьёзных повреждений при падениях», – говорится в сообщении.В прошлом году в Красногорске после семилетнего перерыва прошел финальный этап чемпионата России по ледовому спидвею. За два соревновательных дня «Зоркий» посетили более 20 тысяч жителей и гостей городского округа.
Купить билеты можно в кассах стадиона «Зоркий» в день соревнований или приобрести их билеты заранее, воспользовавшись онлайн-сервисом. Для детей до 7 лет и пенсионеров вход бесплатный.
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Лора Луганская