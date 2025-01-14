В красногорском ЖК «Новая Рига» ввели в эксплуатацию детсад на 230 мест

Детский сад на 230 воспитанников, построенный на территории жилого комплекса «Новая Рига» в городском округе Красногорск, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь здания детского сада составляет 3,3 тыс. квадратных метров. Здесь расположены помещения для десяти групп. В каждой из групповых ячеек есть игровая зона и спальня. В здании также размещены музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, кружковые, медпункт, кабинеты психолога и логопеда, технические и административные помещения», — говорится в сообщении.На прилегающей территории установлены игровые и спортивные площадки.
Детский сад был возведён за счёт застройщика в рамках договора о комплексном развитии территории.
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Лев Каштанов