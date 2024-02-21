Глава крымских немцев призвал денонсировать договор с ФРГ от 1990 года

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Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель заявил, что необходимо денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии». Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы искренне сожалеем о том, что так и не реализовались положения статьи 7 договора, и родина наших предков так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами», — заявил Гемпель.Договор подписали 12 сентября в 1990 году в Москве. Он также известен как договор «Два плюс четыре» и заключен между СССР, ФРГ, ГДР, США, Францией и Великобританией. Глава автономии отметил, что такой позиции поддерживает вся немецкая община Крыма. Документ юридически закрепил «полный суверенитет Германии над своими внутренними и внешними делами»
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