Глава Кузбасса призвал посетить одно новое место для отдыха

15 октября 2025, 15:38

Фото: istockphoto / vincent369

В Калтане открылся новый парк, предоставляющий горожанам 9,2 гектара для прогулок и отдыха, сообщили в администрации правительства Кузбасса. Парк оснащен стильной садовой мебелью, современным игровым комплексом и ухоженной зеленью. Особенностью этого места стали два очищенных природных озера с террасой и зонами для отдыха.





По всему парку установлено освещение и системы видеонаблюдения, сообщает «Сiбдепо».

«В июле я был в городе и проверял ход работ. Уже тогда стало очевидно, что, обновив общественное пространство с двумя озерами и фонтанами, мы создадим один из самых красивых парков региона. Строители справились на отлично, получилось действительно великолепно. Это место стоит посетить, даже если вы не из Калтана», — заявил губернатор Кузбасса Илья Середюк.