Росгвардия задержала рецидивиста за попытку кражи алкоголя в Коломне — видео

Видео: ГУ Росгвардии по Московской области

В подмосковной Коломне росгвардейцы задержали рецидивиста, попытавшегося вынести из супермаркета бутылки с алкоголем.



Как уточнили в пресс-службе ведомства, экипаж приехал по сигналу «тревога» из охраняемого магазина на улице Октябрьской революции.

На месте выяснилось, что 38‑летний местный житель спрятал под курткой и в рюкзаке шесть бутылок крепкого алкоголя на сумму более семи тысяч рублей и попытался покинуть торговый зал, не оплатив покупку.

Росгвардейцы незамедлительно задержали подозреваемого. Как установили правоохранители, ранее мужчину уже судили за кражу. Его передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

Никита Кротов

