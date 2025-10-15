Росгвардия задержала рецидивиста за попытку кражи алкоголя в Коломне — видео
Видео: ГУ Росгвардии по Московской области
В подмосковной Коломне росгвардейцы задержали рецидивиста, попытавшегося вынести из супермаркета бутылки с алкоголем.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, экипаж приехал по сигналу «тревога» из охраняемого магазина на улице Октябрьской революции.
На месте выяснилось, что 38‑летний местный житель спрятал под курткой и в рюкзаке шесть бутылок крепкого алкоголя на сумму более семи тысяч рублей и попытался покинуть торговый зал, не оплатив покупку.
Росгвардейцы незамедлительно задержали подозреваемого. Как установили правоохранители, ранее мужчину уже судили за кражу. Его передали в полицию для дальнейшего разбирательства.
Читайте также: