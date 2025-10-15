Росгвардия задержала рецидивиста за попытку кражи алкоголя в Коломне — видео

15 октября 2025, 15:13

Рецидивист хотел вынести 6 бутылок алкоголя из магазина в Коломне — видео

Видео: ГУ Росгвардии по Московской области

В подмосковной Коломне росгвардейцы задержали рецидивиста, попытавшегося вынести из супермаркета бутылки с алкоголем.