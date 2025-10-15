В университете «Дубна» подготовят специалистов для градообразующих предприятий
Узких специалистов, отвечающих кадровым запросам градообразующих предприятий, готовят в государственном университете «Дубна». Сейчас в вузе набрали 28 слушателей на второй поток «Школы инженеров Кронштадта». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Обучение в рамках «Школы инженеров Кронштадта» идёт в течение двух лет параллельно с основной программой университета. Упор здесь делают на практическую часть. Кроме того, погрузиться в работу предприятия студентам помогают наставники.
«Основная цель этой школы — подготовить ребят так, чтобы к завершению обучения они уже адаптировались на предприятии и моментально влились в работу. Это не единственное такая программа нашего вуза: университет «Дубна» также разработал курсы и сотрудничает с «Промтех-Дубна», ОИЯИ, ГосМКБ «Радуга» и другими предприятиями», —отметил глава округа Максим Тихомиров.Первый поток «Школы инженеров Кронштадта» набрали в университете два года назад. Сейчас 22 из 30 его выпускников успешно работают на предприятиях Дубны.