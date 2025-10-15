В университете «Дубна» подготовят специалистов для градообразующих предприятий

15 октября 2025, 15:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Узких специалистов, отвечающих кадровым запросам градообразующих предприятий, готовят в государственном университете «Дубна». Сейчас в вузе набрали 28 слушателей на второй поток «Школы инженеров Кронштадта». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Обучение в рамках «Школы инженеров Кронштадта» идёт в течение двух лет параллельно с основной программой университета. Упор здесь делают на практическую часть. Кроме того, погрузиться в работу предприятия студентам помогают наставники.





«Основная цель этой школы — подготовить ребят так, чтобы к завершению обучения они уже адаптировались на предприятии и моментально влились в работу. Это не единственное такая программа нашего вуза: университет «Дубна» также разработал курсы и сотрудничает с «Промтех-Дубна», ОИЯИ, ГосМКБ «Радуга» и другими предприятиями», —отметил глава округа Максим Тихомиров.