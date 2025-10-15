В Серпухове состоялась конференция по развитию робототехники

15 октября 2025, 14:18

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Научно-практическая конференция «Перспективы совместного развития кластера «Индустрия робототехники» и предприятий реального сектора экономики Большого Серпухова в рамках реализации Федерального проекта «Профессионалитет» состоялась в округе на базе Торгово-промышленной палаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участниками конференции стали студенты-робототехники Серпуховского и Губернского колледжей. Перед ними выступили гендиректор компании «Робототехника» и Александр Хапанцев директор фабрики «Маревен Фуд Сэнтрал» Сергей Ерёмин.





«С докладом об опыте работы на заводе «Металлист» на конференции выступил также студент четвёртого курса Губернского колледжа Алексей Скугоров», — отмечается в сообщении.