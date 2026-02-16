Глава Кузбасса Середюк проверил состояние улиц после жалоб жителей на гололед

16 февраля 2026, 09:39

Фото: iStock/FotoDuets

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк лично проверил состояние улиц после многочисленных жалоб местных жителей на то, что дороги в городах региона превратились в каток.





По данным VSE42.RU, больше всего обращений поступило из Кемерова, Новокузнецка, Белова и Юрги. Люди жалуются, что на подходах к остановкам, пешеходным переходам и у объектов социальной сферы невозможно передвигаться из-за корки льда, покрывшей дороги.



Середюк лично прошелся по улицам и убедился, что асфальт превратился в каток. Он потребовал от местных чиновников выйти из своих кабинетов и заняться уборкой улиц.





«Ничего не предпринимали для того, чтобы сделать безопасным перемещение пешехода. Так быть не должно», — приводит «Сiбдепо» слова главы региона.