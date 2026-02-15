МЧС предупредило о неблагоприятных погодных условиях в Подмосковье

15 февраля 2026, 01:14

МЧС: 15 февраля в Подмосковье ожидаются похолодание, дождь со снегом и гололедица

Фото: iStock/Larisa Rudenko

В Московской области 15 февраля резко похолодает, пройдут дождь со снегом и ожидается сильная гололедица. Об этом предупредили в пресс-службе МЧС Подмосковья.





По сведениям карты Гидрометцентра, «желтый» уровень погодной опасности сохранится в регионе до 18 февраля.





«С трех часов до девяти часов 15 февраля на территории Московской области ожидается резкое понижение температуры воздуха, осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, местами сильные», — говорится в публикации МЧС на платформе MAX.