МЧС предупредило о неблагоприятных погодных условиях в Подмосковье
МЧС: 15 февраля в Подмосковье ожидаются похолодание, дождь со снегом и гололедица
В Московской области 15 февраля резко похолодает, пройдут дождь со снегом и ожидается сильная гололедица. Об этом предупредили в пресс-службе МЧС Подмосковья.
По сведениям карты Гидрометцентра, «желтый» уровень погодной опасности сохранится в регионе до 18 февраля.
«С трех часов до девяти часов 15 февраля на территории Московской области ожидается резкое понижение температуры воздуха, осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, местами сильные», — говорится в публикации МЧС на платформе MAX.
Также на улице образуется сильная гололедица. В течение дня, с девяти утра до девяти вечера, осадки постепенно прекратятся, однако заледеневшие дороги не оттают.
Напомним, что 15 февраля православные россияне будут отмечать один из древних и самых значимых религиозных праздников — Сретение Господне. О традициях, приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
