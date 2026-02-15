Достижения.рф

МЧС предупредило о неблагоприятных погодных условиях в Подмосковье

МЧС: 15 февраля в Подмосковье ожидаются похолодание, дождь со снегом и гололедица
Фото: iStock/Larisa Rudenko

В Московской области 15 февраля резко похолодает, пройдут дождь со снегом и ожидается сильная гололедица. Об этом предупредили в пресс-службе МЧС Подмосковья.



По сведениям карты Гидрометцентра, «желтый» уровень погодной опасности сохранится в регионе до 18 февраля.

«С трех часов до девяти часов 15 февраля на территории Московской области ожидается резкое понижение температуры воздуха, осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, местами сильные», — говорится в публикации МЧС на платформе MAX.
Также на улице образуется сильная гололедица. В течение дня, с девяти утра до девяти вечера, осадки постепенно прекратятся, однако заледеневшие дороги не оттают.

Напомним, что 15 февраля православные россияне будут отмечать один из древних и самых значимых религиозных праздников — Сретение Господне. О традициях, приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».

Ранее сообщалось, что с 1 марта россияне смогут получать справку об установлении инвалидности в электронном формате через портал «Госуслуги». При этом бумажный документ сохранит юридическую силу наравне с цифровой версией.
Мария Моисеева

