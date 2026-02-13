«Гололёд и туман неизбежны»: ГАИ Подмосковья предупредила водителей и пешеходов
В Москве и Подмосковье в ближайшее время ожидается сложная погодная обстановка. Плюсовая температура и осадки к началу недели резко сменятся морозом до -15°С, сообщили в пресс-службе подмосковной Госавтоинспекции.
Это значит, что гололедица неизбежна. Лучший выбор для водителей на эти выходные – общественный транспорт.
«Если вы за рулём, снизьте скорость до минимума. Пешеходам следует остерегаться сосулек и снега с крыш. Будьте осторожны при переходе дорог, так как сугробы закрывают вам обзор, а водителям мешают вовремя заметить вас», – отметили в пресс-службе.К тому же в подмосковной ГАИ предупредили о тумане и изморози в регионе как минимум до конца дня. Видимость составит не более 700 метров. Участников дорожного движения призвали к предельной осторожности.
«Главному риску подвержены те, кто превышает скорость и пренебрегает световозвращателями. Водителям лучше включить противотуманные фары, соблюдать дистанцию с запасом и плавно тормозить. Пешеходам рекомендуется использовать на одежде световозвращающие элементы и соблюдать максимальную осторожность при переходе проезжей части», – добавили в ведомстве.Там напомнили, что в тумане расстояние до объектов визуально увеличивается.
Тем, кто попал в беду на дороге или стал очевидцем ДТП, следует немедленно звонить по номеру 112.