«Гололёд и туман неизбежны»: ГАИ Подмосковья предупредила водителей и пешеходов

13 февраля 2026, 22:20

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Москве и Подмосковье в ближайшее время ожидается сложная погодная обстановка. Плюсовая температура и осадки к началу недели резко сменятся морозом до -15°С, сообщили в пресс-службе подмосковной Госавтоинспекции.





Это значит, что гололедица неизбежна. Лучший выбор для водителей на эти выходные – общественный транспорт.

«Если вы за рулём, снизьте скорость до минимума. Пешеходам следует остерегаться сосулек и снега с крыш. Будьте осторожны при переходе дорог, так как сугробы закрывают вам обзор, а водителям мешают вовремя заметить вас», – отметили в пресс-службе.

«Главному риску подвержены те, кто превышает скорость и пренебрегает световозвращателями. Водителям лучше включить противотуманные фары, соблюдать дистанцию с запасом и плавно тормозить. Пешеходам рекомендуется использовать на одежде световозвращающие элементы и соблюдать максимальную осторожность при переходе проезжей части», – добавили в ведомстве.